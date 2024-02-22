Концерн "Калашников" расширяет свое производство за счет строительства нового цеха для выпуска боеприпасов, оборудованного современным программным обеспечением.

В ответ на увеличение объема государственных контрактов, в том числе из-за резкого роста производства беспилотников, которое в этом году увеличится в десять раз, концерн "Калашников" активно расширяет свое производство. Для этой цели строится новый цех площадью 2000 квадратных метров, специализирующийся на производстве боеприпасов.

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Новое производство будет оборудовано более чем 20 вакуумными и отпускными печами для термообработки заготовок, которые позже превратятся в детали снарядов. Все установленное оборудование оснащено современным программным обеспечением, что позволит значительно автоматизировать производственные процессы и улучшить контроль за качеством выпускаемой продукции.

Первый участок цеха по термообработке уже был успешно запущен. Это стало возможным благодаря внедрению передовых технологий и стремлению концерна к повышению эффективности и точности производственных процессов. С 2023 года данный цех станет уже третьим участком высокоточного производства концерна, связанным с выполнением государственных заказов на спецтехнику.

В дополнение к этому проекту, "Ижевский механический завод", также входящий в состав концерна "Калашников", планирует вложить более 170 миллионов рублей в модернизацию своего инструментального дивизиона, что подчеркивает общую стратегию развития и укрепления производственного потенциала компании.