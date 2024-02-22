Военные России скоро получат два снегоболотохода «Бэргэн» от якутской компании «Бэргэн Мото», отличающихся высокой проходимостью, усиленным кузовом и способностью перевозить тяжелые грузы.

В ответ на потребности в усиленном транспортном обеспечении, военные России скоро получат два снегоболотохода «Бэргэн». Эти транспортные средства, созданные якутской компанией «Бэргэн Мото», известны своей выдающейся проходимостью и способностью преодолевать самые сложные участки местности. Отличительной чертой «Бэргэн» является их закрытый кузов, усиленный бронелистами, что позволяет транспортировать грузы весом более 1 тонны.

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Дмитрий Лепчиков, министр по делам гражданской обороны Якутии, подтвердил отправку этих снегоболотоходов военным, где они будут испытаны в условиях, максимально приближенных к реальным. Это решение властей Якутии подчеркивает стремление к обеспечению военных надежным и эффективным транспортом.

Снегоболотоходы «Бэргэн» уже завоевали признание среди охотников и рыбаков благодаря их высокой управляемости и способности преодолевать труднопроходимые участки. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечает, что эти вездеходы не только предназначены для перевозки личного состава и грузов, но и обладают защитными функциями, что делает их незаменимыми в экстремальных условиях.

Также в Якутии производятся квадроциклы «Сокол», которые уже поставляются российским военным. Эти транспортные средства адаптированы для передвижения по различным типам местности, включая грунтовые дороги и места с низкой несущей способностью, и могут преодолевать водные препятствия.