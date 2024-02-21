Минцифры России обновляет критерии для включения в реестр аккредитованных ИТ-компаний, исключая из него дочерние предприятия иностранных компаний.

Министерство цифрового развития России анонсировало изменения в правилах аккредитации ИТ-компаний, целью которых является ограничение доступа дочерних предприятий зарубежных компаний к российским льготам. Эти меры призваны поддержать отечественных разработчиков и производителей в условиях конкуренции за квалифицированные кадры и финансовые преференции.

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Согласно нововведениям, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года, в реестр аккредитованных ИТ-компаний смогут входить только те российские организации, в которых более 50% акций принадлежит российским лицам. Это касается как прямого, так и косвенного владения. Компании, уже находящиеся в реестре и не соответствующие обновленным критериям, будут исключены.

Изменения направлены на предотвращение ситуаций, когда иностранные компании, владея российскими "дочками", пользуются льготами, предназначенными для стимулирования местной ИТ-индустрии. К примеру, среди зарегистрированных в реестре на момент проверки находились такие крупные иностранные игроки, как SAP СНГ, Huawei и исследовательский центр Samsung, что вызывало опасения у российских ИТ-компаний относительно честной конкуренции на рынке труда и доступа к государственным льготам.

Аккредитованные ИТ-компании пользуются рядом значимых преимуществ, включая сниженные ставки по страховым взносам, льготную ипотеку для сотрудников и отсрочку от армии. Изменения в правилах аккредитации отражают стремление Минцифры усилить поддержку отечественных разработчиков и производителей, обеспечивая равные условия конкуренции и способствуя развитию национальной ИТ-отрасли.