Samsung анонсировала серию аудиообновлений для своих устройств, включая функцию мгновенного перевода Live Translate для наушников Galaxy Buds, технологию Auracast для широкого аудиоподключения и 360 Audio для погружающего звукового опыта с телевизорами

Samsung представляет инновационные обновления для своих аудиоустройств, включая революционную функцию Live Translate для наушников Galaxy Buds, которая обещает существенно упростить межъязыковое общение.

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Теперь владельцы Galaxy Buds могут использовать их как переводчики во время телефонных разговоров, что делает языковой барьер менее значимым. Эта функция синхронизируется с телефонами Galaxy S24, обеспечивая перевод разговоров в режиме реального времени, благодаря чему каждый участник разговора слышит все на своем языке.

Samsung также расширила поддержку технологии Auracast, позволяющей одновременно транслировать аудио на несколько наушников и динамиков через Bluetooth. Эта функция, ранее доступная только для смарт-телевизоров Samsung, теперь станет частью экосистемы Galaxy S24, увеличивая возможности делиться аудиоконтентом.

Пользователи Galaxy Buds2 Pro и Buds2 получат возможность использования 360 Audio в связке с определенными моделями телевизоров Samsung, обогащая просмотр фильмов и телепередач объемным звуком. Функция Auto Switch для Galaxy Buds2 Pro также упростит жизнь пользователей, автоматически переключая аудиопоток между устройствами Galaxy в зависимости от контекста использования.

Эти обновления станут доступны к концу февраля, предлагая пользователям Galaxy Buds улучшенный аудиоопыт и новые способы взаимодействия с окружающим миром.