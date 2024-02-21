На территории Владимирской области запустили модернизированный завод отечественной электрической продукции.

Владимирская область стала домом для новаторского завода, где на базе передовой российской IIoT-платформы началось производство электрической продукции. Этот проект отмечает значительный шаг в области импортозамещения, предлагая рынку миллионы розеток, выключателей и других электротехнических изделий ежегодно. Создание более 120 рабочих мест дополнительно подчеркивает его вклад в экономическое развитие региона.

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За основу работы завода взята платформа EKF Connect Industry, разработанная компанией «Электрорешения». Это пионерский шаг в использовании технологий промышленного интернета вещей (IIoT) для повышения эффективности и снижения затрат на производстве. С помощью этой платформы завод сокращает время простоя оборудования и энергопотребление, обеспечивая при этом улучшение качества и ассортимента продукции.

Такая интеграция технологий IIoT является первым таким проектом в российской электротехнической промышленности и позволяет заводу значительно повысить свои позиции на рынке. Ожидается, что при достижении полной мощности производство сможет выпускать до 6,2 млн розеток и выключателей, а также миллионы других изделий каждый год.

Несмотря на значительный прогресс, проект сталкивается с вызовом полной локализации продукции. С начала работы завода удалось увеличить долю локализованной продукции с 15% до 35%, и к концу 2025 года планируется достичь 50%. Это демонстрирует стремление к самодостаточности и сокращению зависимости от импорта.

Финансирование проекта также заслуживает внимания, с половиной необходимых средств, предоставленных в виде льготного займа от Фонда развития промышленности, что подчеркивает поддержку государства в развитии отечественной промышленности.