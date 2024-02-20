Мина «Смельчак», готова к использованию в российских самоходных 240-мм минометах особой мощности 2С4 «Тюльпан».

Последние дни сеть оживленно обсуждает фотографию крупной мины, готовой к использованию в самоходных минометах 2С4 "Тюльпан". Но весьма удивительно, что эти орудия, которые до сих пор остаются одними из самых мощных в мире, были разработаны еще в советские времена.

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Мина "Смельчак" - это настоящий технологический шедевр. Ее наведение осуществляется с помощью лазерного целеуказателя, что делает ее чрезвычайно точной. Разработанная более полувека назад в ОКБ "Дивкон", эта мина до сих пор остается лучшей в своем классе. Она способна поражать цели на расстоянии более 9 километров и даже преследовать движущиеся объекты.

Самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" - это настоящие гиганты среди минометов. Мощность и дальность стрельбы до 20 километров делают их непревзойденными. Эти орудия оставляют за собой воронки глубиной более 5 метров и способны поразить любые объекты на земле. С дизельными двигателями мощностью более 500 лошадиных сил они могут разгоняться до 62,8 километров в час и маневрировать по самым сложным местностям.

Однако, не только мощность делает эти минометы уникальными. Их экипажи также находятся под надежной защитой благодаря бронированному корпусу, который выдерживает попадания различных боеприпасов. И, конечно, стоит отметить возможность корректировки огня с помощью беспилотных аппаратов и разведчиков в реальном времени, что делает эти минометы еще более эффективными на поле боя.



