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Mirakl
Yuzu обновляет управление VRAM для улучшения производительности игр
Эмулятор Yuzu вводит новые опции управления VRAM в своем последнем обновлении Early Access, предлагая пользователям улучшенную производительность в играх на Nintendo Switch

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Сегодняшнее обновление эмулятора Nintendo Switch, Yuzu, принесло нововведения в управлении видеопамятью (VRAM), что обещает пользователям улучшенную производительность в играх. В билде Early Access 4150 появились дополнительные опции VRAM, доступные через раздел "Расширенные настройки графики".

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Опция "Консервативная" позволяет эмулятору использовать до 7 ГБ VRAM при нативном разрешении экрана, предоставлять больше VRAM в зависимости от масштаба изображения. Это предотвращает замедление работы эмулятора при одновременном использовании с другими программами, требующими VRAM.

"Агрессивная" опция рекомендуется для игр с модами, поскольку она разрешает использовать 7/8 доступной VRAM, уменьшая задержки, вызванные частой очисткой VRAM. Эта опция идеально подходит для модов без масштабирования, используя высокое разрешение масштабирования внутри эмулятора, особенно когда другие программы, требующие VRAM, не запущены.

Нововведение доступно только в последней сборке Early Access Yuzu и пока что предоставляется только поддерживающим на Patreon. Однако, если функция покажет себя эффективной, она вскоре станет доступной для всех пользователей.

#новости
Источник: wccftech.com
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