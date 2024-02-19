Nvidia и KFA2 представили новую видеокарту GeForce RTX 4080 Super SG с уникальной системой охлаждения и улучшенными характеристиками.

В начале 2024 года Nvidia представила новую линейку видеокарт Super, основанных на современной архитектуре Ada Lovelace. Среди новинок особое внимание привлекла модель GeForce RTX 4080 Super от KFA2, отличающаяся своими габаритами и системой охлаждения. В отличие от более компактных аналогов, эта видеокарта оснащена трехслотовым гигантским радиатором и тремя 102-миллиметровыми вентиляторами с возможностью установки дополнительного четвертого вентилятора на задней стороне. Такое решение позволяет эффективно справляться с высокой тепловой нагрузкой, характерной для мощного графического процессора.

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Новая видеокарта GeForce RTX 4080 Super SG от KFA2 использует чип AD103 с полным набором 10 240 CUDA ядер, что обещает высокую производительность в современных играх и приложениях. Помимо этого, видеокарта имеет увеличенную пропускную способность памяти благодаря повышенным тактовым частотам. При этом объем видеопамяти остается прежним. Для питания 320-ваттной видеокарты разработчики предусмотрели обновленный коннектор 12VHPWR.

Внешне видеокарта выделяется яркой подсветкой, что придется по вкусу любителям RGB-иллюминации. Однако за стильный дизайн и высокую производительность приходится платить: цена новинки значительно выше, чем у Founders Edition от Nvidia. Несмотря на высокую стоимость, GeForce RTX 4080 Super SG от KFA2 предлагает пользователям впечатляющую производительность и продвинутые возможности охлаждения, что делает ее привлекательным выбором для требовательных геймеров и профессионалов.