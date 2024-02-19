Компания EpiSci получила контракт от Агентства космического развития США на разработку программного обеспечения для обнаружения гиперзвуковых ракет

Американское космическое агентство назначило задачу компании EpiSci, базирующейся в Калифорнии, на разработку передового программного решения. Эта система будет способна выявлять гиперзвуковые ракеты, преодолевающие скорость в пять раз превышающую звуковую, благодаря анализу информации, полученной с орбитальных аппаратов. Проект, финансируемый контрактом Small Business Innovation Research на сумму $1.6 миллиона в течение двух лет, направлен на проверку возможностей ИИ-обеспечения EpiSci против высокоскоростных угроз с помощью спутниковых сенсоров на низкой околоземной орбите.

реклама

Создание глобальной сети из ста спутников, задачей которых будет отслеживание ракетных угроз, стоит на повестке дня Агентства космического развития (SDA). Однако наличие самих спутников - лишь часть решения. Основная сложность заключается в разработке сложных алгоритмов, которые могли бы анализировать обширные массивы данных и выделять гиперзвуковые объекты на фоне других атмосферных явлений.

EpiSci, компания с опытом в создании ИИ для автономных летательных аппаратов и улучшении эффективности действий пилотов, сталкивается с вызовом поддержания непрерывного отслеживания гиперзвуковых целей на больших расстояниях. В сотрудничестве с Raytheon Technologies - ведущим оборонным контрактором с глубокими знаниями в сфере симуляций противоракетной обороны - EpiSci стремится разработать программное обеспечение, обеспечивающее точное отслеживание маневров гиперзвуковых ракет.

Ключевая сложность проекта заключается в координации между множеством спутников и алгоритмическом распознавании гиперзвуковых объектов в условиях, когда воздушное пространство заполнено другими летающими объектами, включая коммерческие самолеты. Используя симуляторы Raytheon для моделирования условий миссии, EpiSci начнет с анализа данных с одного спутника, постепенно увеличивая сложность задачи для адаптации их ИИ-системы к реалистическим условиям оперативной среды.