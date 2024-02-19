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Mirakl
EpiSci разрабатывает программу для отслеживания гиперзвуковых ракет с помощью спутников
Компания EpiSci получила контракт от Агентства космического развития США на разработку программного обеспечения для обнаружения гиперзвуковых ракет

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Американское космическое агентство назначило задачу компании EpiSci, базирующейся в Калифорнии, на разработку передового программного решения. Эта система будет способна выявлять гиперзвуковые ракеты, преодолевающие скорость в пять раз превышающую звуковую, благодаря анализу информации, полученной с орбитальных аппаратов. Проект, финансируемый контрактом Small Business Innovation Research на сумму $1.6 миллиона в течение двух лет, направлен на проверку возможностей ИИ-обеспечения EpiSci против высокоскоростных угроз с помощью спутниковых сенсоров на низкой околоземной орбите.

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Создание глобальной сети из ста спутников, задачей которых будет отслеживание ракетных угроз, стоит на повестке дня Агентства космического развития (SDA). Однако наличие самих спутников - лишь часть решения. Основная сложность заключается в разработке сложных алгоритмов, которые могли бы анализировать обширные массивы данных и выделять гиперзвуковые объекты на фоне других атмосферных явлений.

EpiSci, компания с опытом в создании ИИ для автономных летательных аппаратов и улучшении эффективности действий пилотов, сталкивается с вызовом поддержания непрерывного отслеживания гиперзвуковых целей на больших расстояниях. В сотрудничестве с Raytheon Technologies - ведущим оборонным контрактором с глубокими знаниями в сфере симуляций противоракетной обороны - EpiSci стремится разработать программное обеспечение, обеспечивающее точное отслеживание маневров гиперзвуковых ракет.

Ключевая сложность проекта заключается в координации между множеством спутников и алгоритмическом распознавании гиперзвуковых объектов в условиях, когда воздушное пространство заполнено другими летающими объектами, включая коммерческие самолеты. Используя симуляторы Raytheon для моделирования условий миссии, EpiSci начнет с анализа данных с одного спутника, постепенно увеличивая сложность задачи для адаптации их ИИ-системы к реалистическим условиям оперативной среды.

#новости #космос
Источник: spacenews.com
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И даже после этого я не понимаю. Нафига? Ты, долбанный неадекват, стопроцентный урод дебильный... Ну так вали в Сколково. Твой папик тебе оплатит даже тоннель с конями и плясками. В чем проблема?
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