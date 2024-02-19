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Mirakl
Astroscale запускает спутник для изучения космического мусора
Rocket Lab запустила спутник ADRAS-J компании Astroscale для осмотра отработанной ступени ракеты в космосе.

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В историческом событии для космической отрасли, компания Rocket Lab осуществила запуск инновационного спутника компании Astroscale с названием ADRAS-J. Этот запуск, произведенный 18 февраля с базы в Новой Зеландии, отметил собой важный шаг в борьбе с космическим мусором. Данная миссия стала продолжением усилий Rocket Lab в этом году, следуя за отправкой в космос четырех устройств для мониторинга космического пространства от компании NorthStar Earth and Space в январе.

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Спутник весом в 150 кг, ADRAS-J, был успешно выведен на высоту около 600 км. Этот проект является частью инициативы японского космического агентства JAXA под названием CRD2, которая направлена на демонстрацию возможностей коммерческого извлечения космических обломков. Спутник задуман для выполнения задачи приближения к отслужившей свой срок ступени ракеты H-2A, которая была использована для запуска спутника GOSAT в 2009 году. Этот шаг предполагает подробный анализ состояния ступени для подготовки операции по ее возможному извлечению с орбиты.

Эта миссия уникальна своей целью провести подробное исследование реального космического объекта, используя передовые методы сближения и операций в ближнем космическом пространстве (RPO). Продолжительность исследования оценивается в три-шесть месяцев, что позволит собрать ценные данные о поведении космических обломков и их состоянии.

Неудачный запуск ракеты Electron в сентябре вызвал задержку миссии ADRAS-J, первоначально запланированной на ноябрь. Тем не менее, Astroscale приняла решение оставаться с Rocket Lab в качестве партнера по запуску, подчеркивая уникальные возможности, которые предоставляет специализированный запуск для достижения специфических целей миссии.

ADRAS-J станет второй миссией Astroscale после ELSA-d, запущенной в 2021 году для демонстрации технологий захвата космических объектов. Опыт, полученный в ходе предыдущих миссий, включая проблемы с техническим обеспечением и управлением операциями, был учтен для улучшения текущего проекта.


#новости #космос
Источник: spacenews.com
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