Исследователи обнаружили доказательства геотермальной активности внутри ледяных карликовых планет Эрис и Макемаке, расположенных в поясе Койпера.

Исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института сообщают о захватывающем открытии: на поверхности ледяных карликовых планет Эрис и Макемаке обнаружены признаки геотермальной или метаморфической активности.

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Эти планеты, находящиеся в поясе Койпера на краю Солнечной системы, ранее считались холодными и мертвыми, но новые данные указывают на возможное существование теплых ядер.

Используя космический телескоп Джеймса Уэбба, исследователи впервые обнаружили изотопные молекулы на поверхностях Эрис и Макемаке.

Анализ соотношения дейтерия к водороду в метане подтвердил, что этот метан производится в глубоком интерьере планет, а не является следствием внешних факторов, таких как кометные воздействия.

Это открытие подчеркивает возможность существования водных океанов под ледяными поверхностями Эрис и Макемаке, что делает их потенциально обитаемыми.



