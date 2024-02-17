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Исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института сообщают о захватывающем открытии: на поверхности ледяных карликовых планет Эрис и Макемаке обнаружены признаки геотермальной или метаморфической активности.
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Эти планеты, находящиеся в поясе Койпера на краю Солнечной системы, ранее считались холодными и мертвыми, но новые данные указывают на возможное существование теплых ядер.
Используя космический телескоп Джеймса Уэбба, исследователи впервые обнаружили изотопные молекулы на поверхностях Эрис и Макемаке.
Анализ соотношения дейтерия к водороду в метане подтвердил, что этот метан производится в глубоком интерьере планет, а не является следствием внешних факторов, таких как кометные воздействия.
Это открытие подчеркивает возможность существования водных океанов под ледяными поверхностями Эрис и Макемаке, что делает их потенциально обитаемыми.