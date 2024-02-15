Это значительно превысило первоначальные ожидания ученых и может способствовать пониманию происхождения Луны.

Японский беспилотный луноход SLIM, совершивший посадку на Луну в прошлом месяце, отправил на Землю данные о десяти лунных камнях. Это значительно превысило ожидания исследователей и может подсказать ответы на вопросы о происхождении Луны, сообщили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

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В течение четырех дней после посадки, SLIM, используя многоспектральную камеру, провел анализ состава камней на поверхности Луны. Шинъитиро Сакаи, руководитель проекта в JAXA, выразил надежду, что изучение минерального состава лунных камней поможет ученым приблизиться к пониманию происхождения Луны. Одной из главных гипотез является предположение о том, что Луна образовалась в результате гигантского столкновения Земли с другой планетой, в результате чего от Земли отделилась часть массы, ставшая Луной.

Изначально команда ожидала получить данные всего об одном камне, поэтому анализ десяти камней стал большим достижением и поводом для празднования. Каждому камню было присвоено имя пород собаки, таких как "Акита-ину", "Бигль" и "Сиба-ину".

SLIM в настоящее время находится в состоянии "спячки" из-за лунной ночи, которая продлится до конца февраля. Остается неизвестным, сможет ли аппарат и его спектроскоп пережить суровые ночные условия и "проснуться" с возвращением солнечного света.

Аппарат совершил посадку в 55 метрах от запланированной точки, в районе кратера Шиоли, покрытом вулканическими камнями, что является самой точной посадкой по сравнению с предыдущими миссиями на Луну. Если бы не последняя неисправность одного из двигателей, SLIM приземлился бы еще ближе к цели.

Помимо основной миссии, SLIM выпустил два автономных зонда перед посадкой, которые записывали данные о посадке, окружающей местности и других лунных данных. Эти зонды успешно завершили свою миссию и больше не функционируют.

Посадка SLIM сделала Японию пятым государством в мире, достигшим Луны, после Советского Союза, Китая США и Индии.