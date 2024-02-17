Инженеры из Университета Аризоны разработали концепцию строительства жилища на Луне с помощью умных мешков с песком

Инженеры из Университета Аризоны представили новаторский подход к строительству на Луне, вдохновленный строениями термитов. В рамках программы Артемида, целью которой является возвращение американцев на Луну и создание там постоянной базы, команда разработала прототипы убежищ, используя сеть роботов для их постройки.

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Профессор Джекан Танга и его студенты разработали умные мешки для песка, оснащенные датчиками. Эти датчики не только помогают в строительстве, но и предупреждают астронавтов об изменениях в окружающей среде. Важность данного открытия подчеркивается запатентованными разработками в области распределенных вычислительных сетей, которые позволяют связывать структуры и роботов в единую систему.

Концепция строительства вдохновлена трудами архитектора Надера Халили, который в 1980-х годах предложил NASA использовать мешки с песком для строительства на Луне и в космосе. Проект Танги добавляет к этой идее использование архитектуры социальных систем насекомых, таких как строительство и поддержание термитников, для создания распределенных сетей роботов.

Убежища, собираемые роботами из мешков с лунным реголитом, сокращают необходимость в транспортировке материалов с Земли, обеспечивают хорошее регулирование климата и защиту от лунотрясений и других опасностей. Такие конструкции могут стать промежуточным решением для астронавтов в поисках оптимальных мест для постройки постоянных сооружений.

На Луне, где температуры колеблются от -298° до 224° по Фаренгейту, а поверхность подвергается обстрелу микрометеоритами со скоростью 60 000 миль в час, такие убежища могут стать ключом к долгосрочному пребыванию человека в этом суровом мире.