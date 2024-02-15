Ученые пришли к выводу, что Марс был вулканически активен и переживал периоды обновления коры в начале своего существования

Группа ученых со всего мира, включая специалистов в области геологии и астрономии, провела углубленное исследование ландшафта и минералов Марса. Они пришли к выводу, что на ранних этапах своего развития Красная планета испытывала активные вулканические процессы и обновление своей коры. Результаты их работы, опубликованные в издании Nature Astronomy, основаны на анализе данных с местности, известной как регион Эридания, где сохранились доказательства древней вулканической активности Марса.

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Исследователи проанализировали информацию, собранную марсоходами, и обнаружили 63 вулканические структуры, ранее не известные науке. Эти находки позволили им заглянуть в прошлое планеты и предположить, что Марс переживал периоды активного вулканизма и обновления коры примерно 3,5-4 миллиарда лет назад. Ученые классифицировали вулканические структуры на четыре типа: вулканические купола, стратовулканы, пирокластические щиты и кальдерные комплексы.

Их открытия указывают на то, что активный вулканизм на Марсе был связан с циклическим обновлением коры, возможно, за счет вертикальной тектоники. Этот процесс ранее был предложен как предшественник плиточной тектоники, аналогичной земной. Особенно примечательно, что анализ показал признаки вулканической активности под водой, что усиливает предположения о возможности возникновения жизни на Марсе до потери планетой своей атмосферы.

Плиточная тектоника до сих пор не была обнаружена на других планетах Солнечной системы, что делает Марс уникальным объектом для изучения.