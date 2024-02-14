Немецкая компания Varta AG, производитель батарей, отключила системы от интернета и остановила производственные линии

Компания Varta AG, известный немецкий производитель батарей, столкнулась с серьезным киберинцидентом, из-за которого пришлось временно приостановить производство. Атака произошла в ночь на 12 февраля 2024 года и затронула IT-системы группы, в результате чего компания отключила системы от интернета и остановила производственные линии на всех своих объектах.

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Varta, расположенная в Эллвангене, Баден-Вюртемберг, и имеющая производственные мощности в Германии, Румынии и Индонезии, заявила о полной остановке деятельности пяти заводов и административных подразделений. Компания немедленно приступила к расследованию инцидента с привлечением команды по кибербезопасности и специалистов по данных, чтобы оценить масштабы ущерба и постараться как можно скорее восстановить нормальное функционирование.

Пока неясно, какой вид кибератаки был осуществлен против Varta и кто может стоять за этим действием. Специалисты не исключают, что это могла быть атака с использованием вредоносного программного обеспечения, например, вымогательского ПО (ransomware), хотя подтверждения о требованиях выкупа или других деталях пока не поступало.

Компания подчеркивает, что для решения возникшей проблемы были незамедлительно приняты все необходимые меры согласно плану действий на случай подобных инцидентов. Сформированная оперативная группа в сотрудничестве с экспертами по кибербезопасности стремится минимизировать последствия атаки и возобновить работу заводов.