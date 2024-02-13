Google расширяет возможности искусственного интеллекта Gemini на наушники с функцией Google Assistant, предлагая пользователям новые способы взаимодействия с технологией.

Google продолжает расширять свои возможности в области искусственного интеллекта. Недавно переименованная система, известная как Gemini, уже дебютировала как ассистент на Android-смартфонах. Однако компания собирается добиться еще большего.

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Исследования показывают, что код Gemini, внедренный в недавно выпущенное приложение, намекает на то, что в будущем система может быть доступна и для наушников с функцией Google Assistant. Это означает, что пользователи смогут обращаться к искусственному интеллекту не только с помощью телефона, но и с помощью своих наушников.

Представители Google пока не раскрывают всех деталей, но считается, что Gemini на наушниках принесет с собой новые функции способствующие улучшению удобства использования. Возможно, в перспективе наушники смогут предоставлять доступ к таким функциям, как живой перевод, который уже доступен на смартфонах Pixel.

На данный момент функциональность Gemini на наушниках еще не реализована, но пользователи вне США уже могут получить доступ к приложению. Они могут установить его с помощью специального файла, который появился в интернете. Это означает, что пользователи уже могут оценить новые возможности системы, не дожидаясь официального выпуска.

Ждать остается недолго, в скором времени можно ожидать официального релиза и расширения доступа к этой инновационной технологии.