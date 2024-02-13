Еще одна американская компания пытается совершить частную высадку на Луну.

В недрах космических программ развернулась захватывающая история: американская компания Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну, став первым частным предприятием, которое предпримет такой шаг в истории космических исследований.

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Запуск миссии запланирован на 14 февраля 2024 года с космодрома Кейп-Канаверал. "Nova-C" отправится на Луну на борту ракеты Falcon-9, принадлежащей компании SpaceX. Ожидается, что аппарат достигнет своей цели через восемь дней после старта и приземлится на южной части Луны в районе кратера Малаперт A.

Миссия Intuitive Machines ставит перед собой амбициозные цели научных исследований Луны. Предполагается, что на борту "Nova-C" будут различные научные приборы и оборудование для проведения разнообразных экспериментов. Это позволит расширить наши знания о нашем естественном спутнике и открыть новые перспективы для будущих космических миссий.

Несмотря на ранее неудачные попытки других организаций достичь Луны, Intuitive Machines полны уверенности в успехе своей миссии. Этот шаг станет важным шагом в истории частных космических исследований и подтверждением прогресса в освоении космического пространства.