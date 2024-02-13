WhatsApp активно работает над функцией пользовательских имен, что позволит пользователям более удобно обмениваться контактами и управлять своей конфиденциальностью

WhatsApp не оставляет планов по введению возможности выбора пользовательских имен. Недавние утечки указывают на то, что разработка этой функции продолжается, и она может вскоре стать доступной. Сведения об этом появились после того, как в бета-версии WhatsApp Business для iOS через TestFlight была обнаружена функция проверки пользовательских имен. Это дает надежду на скорое расширение тестирования и добавление функции в приложение для широкого круга пользователей.

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По информации от WaBetaInfo, в процессе валидации пользовательских имен будет действовать правило использования только буквенно-цифровых символов. Пользователям, возможно, придется попробовать несколько вариантов, чтобы подобрать уникальное имя. На скриншоте, предоставленном источником, видно, как будет выглядеть этот процесс.

На данный момент функция находится на стадии разработки, и точные сроки ее запуска остаются неизвестными. Однако, учитывая интерес WhatsApp к улучшению удобства своих пользователей, можно ожидать, что нововведение будет реализовано в обозримом будущем.

Введение пользовательских имен может значительно упростить процесс добавления контактов и обмена информацией между пользователями, избавив их от необходимости делиться своими номерами телефонов. Остается лишь дождаться, когда WhatsApp официально анонсирует эту функцию и сделает ее доступной для широкой аудитории.