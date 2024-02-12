52Pi запускает NVDigi, плату расширения для Raspberry Pi, которая объединяет высококачественные аудио-возможности с слотом M.2 для SSD, предоставляя уникальные возможности для улучшения звука и расширения памяти

Компания 52Pi представила новинку для любителей Raspberry Pi - плату расширения NVDigi, которая обещает не только качественное воспроизведение аудио, но и добавляет возможности расширения для одноплатного компьютера. Плата оснащена HiFiBerry Digi+ для высококачественного аудио вывода и поддерживает использование SSD через M.2 слот, что делает ее идеальным решением для масштабных проектов.

реклама

NVDigi использует I2S порт Raspberry Pi 5 для прямого подключения к процессору, минуя USB порт, что гарантирует высокое качество звука. Поддерживается частота дискретизации до 192 кГц при 24 битах, а аудио можно выводить через RCA или оптический порт TOSLink.

Плата также дает возможность использовать SSD форматов M.2 2242 и M.2 2230 через протокол NVMe, облегчая расширение памяти для хранения больших аудиофайлов. Кроме того, NVDigi позволяет подключать дополнительные сенсоры и актуаторы благодаря выведенным наружу GPIO контактам. NVDigi уже доступна для предзаказа на сайте производителя по цене около $40.