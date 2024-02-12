Исследование показало, что на YouTube распространяется новый вид дезинформации о климате, утверждающий, что борьба с изменением климата бессмысленна

Новое исследование выявило, что на YouTube набирают популярность новые формы дезинформации об изменении климата.

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В отличие от старых теорий, отрицающих изменение климата, сейчас распространяются утверждения, признающие его существование, но ставящие под сомнение эффективность или стоимость мер по борьбе с ним. Это ведет к пессимизму и снижает желание людей действовать.

Исследователи подчеркивают, что такой подход не только вводит в заблуждение общественность, но и приносит значительную прибыль YouTube и авторам видео за счет рекламы. Оценочный доход с рекламы на анализируемых видео достигает $13,4 млн в год, что является лишь малой частью потенциального заработка в этой сфере.

Эксперты и активисты выражают обеспокоенность по поводу этой тенденции и призывают к более ответственному отношению со стороны платформ и к активным действиям против распространения ложной информации о климате.