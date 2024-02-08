Xiaomi представила нового участника в линейке игровых мониторов Redmi G Pro, оснащенного новейшей технологией Mini-LED с DisplayPort 2.1.

Xiaomi анонсирует появление на рынке своего нового продукта - игрового монитора Redmi G Pro, который обладает передовой технологией Mini-LED и поддержкой порта DisplayPort 2.1. Этот монитор, размером 27 дюймов, обещает превосходное качество изображения благодаря разрешению 2560 x 1440 и использованию 1152 разделов, каждый из которых подсвечивается 4608 светодиодами. Такое сочетание обеспечивает глубокие черные тона, яркие цвета и высокую детализацию на экране.

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Redmi G Pro также предлагает четыре режима управления светом, позволяя пользователям настраивать параметры панели в соответствии с их предпочтениями и освещенностью помещения. Это позволяет достичь оптимального баланса яркости и комфортности восприятия изображения.

Кроме того, монитор обладает пиковой яркостью до 1000 нит и поддержкой HDR1000, что делает его идеальным для просмотра контента с высоким динамическим диапазоном. Технология Mini-LED, применяемая в мониторе, обеспечивает равномерную подсветку экрана и минимизирует эффекты глоу.

Redmi G Pro также выделяется высокой точностью цветопередачи, что подтверждается показателями 100% sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB. Это делает его привлекательным выбором для профессионалов, занимающихся редактированием изображений или видео.

Новинка уже доступна на рынке по цене 2199 юаней, что примерно равно $310. Учитывая передовые технологии и высокие характеристики, предлагаемые монитором Redmi G Pro, он представляет собой привлекательное решение для геймеров и профессионалов в сфере мультимедиа.