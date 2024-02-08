MediaTek сообщила о 70-процентном росте выручки в 2023 году, преимущественно за счет успешного запуска чипа Dimensity 9300

В 2023 году MediaTek отметила значительный рост выручки, который в значительной степени был обусловлен успешным запуском флагманского чипа Dimensity 9300. Согласно последним данным, этот тайваньский производитель микросхем увеличил доходы на 70% за прошлый год, сделав запуск Dimensity 9300 одним из самых успешных в истории компании. Оценивается, что только чип Dimensity 9300 принес более $1 миллиарда выручки.

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Сейчас MediaTek готовится к запуску Dimensity 9400 в четвертом квартале текущего года, и переход на передовой процесс технологического производства 3 нм должен помочь компании повторить свой успех. В связи с этим, ожидания рынка в отношении нового чипа остаются высокими, особенно учитывая, что конкурент Qualcomm еще не успел собрать достаточный интерес к своему чипу Snapdragon 8 Gen 4.

Генеральный директор MediaTek, Рик Цай, уверен, что 2024 год станет годом роста для компании. Хотя первый квартал прогнозируется как стабильный, с каждым проходящим кварталом ожидаются постепенные улучшения. Основные аналитики также выражают оптимизм относительно потенциального роста доли рынка MediaTek до 35% в этом году благодаря сильному спросу на чипы компании.

Помимо этого, утечки результатов тестирования показывают, что Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4 предлагают сопоставимую многопоточную производительность, что предвещает интересные соперничества между этими чипами. В свете того, что стоимость Snapdragon 8 Gen 3 оценивается в $200 за единицу, а его преемник, вероятно, будет еще дороже, MediaTek может предложить скидки своим клиентам и укрепить свои позиции на различных рынках.

Однако, стоит отметить, что массовое производство чипов на передовом процессе 3 нм влечет за собой значительные затраты, поэтому MediaTek должна будет внимательно взвешивать свои стратегические решения, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке полупроводников.



