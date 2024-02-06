Crucial T705 обещает установить новые стандарты производительности, достигая впечатляющих 15 ГБ/с скорости чтения по интерфейсу PCIe 5.0, что выделяет его среди конкурентов и превосходит предыдущую модель T700.

Crucial вновь находится в авангарде индустрии SSD, представляя свою новейшую разработку - SSD диск T705. Этот флагман обещает установить новые стандарты производительности, достигая впечатляющих 14,5 ГБ/с скорости чтения по интерфейсу PCIe 5.0, что выделяет его среди конкурентов и превосходит предыдущую модель T700.

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Особенностью новинки является не только её скорость, но и дизайн: в социальных сетях появились изображения T705 с кулером традиционного черного цвета и ограниченной серии с белым кулером, что делает её внешний вид по-настоящему уникальным на рынке SSD.

Планируется выпуск трёх версий модели T705 с объемами памяти 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Самые высокие показатели производительности демонстрирует модель на 2 ТБ: 14,5 ГБ/с при последовательном чтении и 12,7 ГБ/с при последовательном записи, а также до 1,55 миллиона IOPS при случайном чтении и 1,8 миллиона IOPS при случайном записи.

По данным источников, новые SSD будут оснащены контроллером E26 от Phison и DRAM-кэшем собственного производства, а также 232-слойным TLC-NAND от Micron, что обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предшественником T700. Ожидается, что в этих чипах будет использоваться внутренний интерфейс со скоростью 2400 MT/s, что способствует достижению высоких скоростей передачи данных.

Crucial пока не раскрыла официальную информацию о дате выхода и стоимости нового SSD, но учитывая предыдущие успехи компании и анонсированные характеристики, T705 обещает стать значительным шагом вперед в области хранения данных.