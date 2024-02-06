Глава военной разведки Украины просит Канаду предоставить ей списанные ракеты для пополнения сокращающихся запасов оружия

Украина обратилась к Канаде с просьбой предоставить ей деактивированные ракеты CRV7 для пополнения своего уменьшающегося запаса оружия.

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Кирилл Буданов, руководитель военной разведки Украины, подчеркнул в интервью канадскому информационному агентству Global News, что стране необходимо значительное количество боеприпасов и вооружения, включая артиллерийские снаряды. Он выразил интерес к деактивированным ракетам CRV7, которые находятся в распоряжении Канады.

По информации представителя канадской армии, у них на данный момент имеется 83 303 ракеты CRV7, ожидающие утилизации. Однако, передача этих ракет Украине задерживается из-за опасений со стороны Канады относительно безопасности и стабильности устаревших ракет CRV7.

Представитель министра обороны Канады Билла Блэра также подчеркнул, что необходимо убедиться в функциональной эффективности и безопасности этих ракет перед их возможной передачей Украине.

Украина сильно зависит от поддержки со стороны Западных стран, особенно США, которые предоставили более 43 миллиардов долларов в виде помощи.

Представители Департамента национальной обороны Канады пока не дали официального комментария относительно запроса Украины.