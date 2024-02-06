С 14 марта подписчики Hulu и Disney+ больше не могут делиться доступом к своим аккаунтам с теми, кто не живет с ними в одном доме.

С 14 марта текущего года подписчикам популярных стриминговых сервисов Hulu и Disney+ придется соблюдать новые правила, запрещающие делиться данными для входа с теми, кто не проживает вместе с ними. Эта мера является частью стратегии по борьбе с неконтролируемым распространением паролей, которая уже принесла успех Netflix, увеличив его аудиторию на миллионы новых пользователей.

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В недавнем обращении от "Команды Hulu" подписчики были уведомлены о введении новых ограничений. Согласно этим правилам, поделиться своей подпиской можно только с теми, кто живет в одном домохозяйстве. Под "домашним хозяйством" понимается набор устройств, связанных с основным местом проживания подписчика.

Для контроля над соблюдением новых правил, Hulu и Disney+ планируют анализировать активность аккаунтов. В случае обнаружения нарушений, доступ к сервисам может быть ограничен или полностью прекращен без предварительного уведомления.

Netflix, который ранее ввел аналогичные меры, использует различные данные, такие как IP-адреса и активность аккаунтов, для определения принадлежности устройства к домашнему хозяйству, избегая при этом сбора информации о местоположении через GPS.

Нововведения применяются к новым подписчикам Hulu немедленно, в то время как подписчики Disney+ имеют время до 14 марта для приведения своих аккаунтов в соответствие с обновленными правилами.

Целью этих изменений является не только борьба с нелегальным распространением паролей, но и увеличение прибыли компаний. Disney намерена сделать свой стриминговый бизнес прибыльным к концу 2024 года.

Хотя новые ограничения могут вызвать недовольство среди части пользователей, Hulu и Disney+ надеются, что лояльность долгосрочных подписчиков позволит им сохранить базу клиентов, несмотря на изменения в правилах использования сервисов.