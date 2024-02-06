Большие новости для геймеров: ожидаемая игра "Indiana Jones and the Great Circle", которая сначала была анонсирована как эксклюзив для Xbox, вскоре может стать доступной и на PlayStation 5

Совсем недавно на мероприятии Microsoft Xbox Developer Direct была официально представлена игра "Indiana Jones and the Great Circle", и это уже стало хорошей новостью для обладателей консолей PlayStation 5.

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Разработчик игры Bethesda несомненно стремится удивить своих фанатов, предоставляя им возможность погрузиться в захватывающее приключение археолога Индианы Джонса не только на Xbox, но и на PlayStation 5. Это означает, что в ближайшем будущем геймеры смогут отправиться в увлекательное путешествие исследования и приключений на консолях разных миров.

Важно отметить, что изначально игра "Indiana Jones and the Great Circle" была анонсирована как эксклюзив для Xbox, однако Bethesda не планирует долго оставаться в рамках одной платформы. По информации наших источников, версия игры для PlayStation 5 ожидается вскоре после ее релиза на Xbox и ПК, запланированного на декабрь 2024 года.

Хотя конкретные даты и детали могут быть изменены, это приятная новость для игрового сообщества. Решение сделать "Индиану Джонса" доступным на разных платформах приносит больше радости и возможностей для поклонников игры. Теперь у каждого будет возможность выбрать ту платформу, которая больше всего соответствует его предпочтениям и интересам.