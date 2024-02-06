Amazon работает над новой операционной системой Vega OS на базе Linux для своих устройств, включая Fire TV и Echo, что может означать отказ от использования Android-базированного Fire OS.

Amazon, известный своими устройствами на базе операционной системы Fire OS, может скоро совершить переход на новое программное обеспечение. Компания опубликовала объявление о вакансии, которое намекает на разработку новой операционной системы под названием Vega OS, основанной на Linux, для использования в своих продуктах, включая Fire TV и умные устройства Echo. Fire OS, созданный на основе Android, использовался в устройствах Amazon с момента выпуска первого планшета Kindle Fire в 2011 году.

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Новая система Vega OS, по предварительным данным, будет использовать "более веб-ориентированную модель приложений" и предлагать разработчикам использовать React Native для создания приложений. Это может облегчить разработку и поддержку приложений на разных платформах. Появление вакансии для разработчика программного обеспечения для Fire TV, где упоминается переход от Fire OS/Android к собственной системе на Rust и React Native, подтверждает планы компании на изменения.

Хотя официальная вакансия уже удалена с сайта Amazon, ее можно найти в архиве Wayback Machine. Это говорит о том, что компания, возможно, уже нашла подходящего кандидата для работы над новой операционной системой. На данный момент Vega OS уже используется в Amazon Echo Show 5 Kids Edition, где он внешне похож на Fire OS, но содержит множество изменений "под капотом".

Пока неясно, будут ли новая операционная система Vega OS распространяться на все устройства, работающие на форке Android от Amazon, или она останется эксклюзивной для умных устройств для дома. Однако этот шаг может значительно повлиять на экосистему устройств Amazon и их взаимодействие с приложениями и сервисами.