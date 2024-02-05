Южнокорейский суд оправдал Джея Ю. Ли, главу Samsung Electronics, от обвинений в манипуляции с акциями и мошенничестве в бухгалтерском учете, связанных со слиянием компаний в 2015 году.

Южнокорейский суд в понедельник вынес решение об оправдании Джея Ю. Ли, исполнительного председателя Samsung Electronics, по обвинениям в манипуляции с акциями и мошенничестве в бухгалтерском учете, связанных со слиянием аффилированных компаний Samsung в 2015 году.

реклама

Прокуратура требовала для Ли пятилетний срок заключения и штраф в размере 500 миллионов KRW (около $375 000) за нарушение Закона о рынках капитала. Обвинения были связаны с слиянием на сумму $8 миллиардов, которое, по мнению обвинения, помогло Ли укрепить его контроль над технологическим гигантом.

В ходе слушаний Ли отрицал свою вину, утверждая, что процесс слияния и бухгалтерский учет были частью нормальной управленческой деятельности компании. Также он заявил, что никогда не извлекал личной выгоды от слияния и не пытался навредить другим акционерам для увеличения своей доли в аффилированной компании Samsung.

В 2015 году Ли и другие руководители компании обвинялись в том, что они искусственно завысили стоимость акций Cheil Industries, текстильного аффилиата Samsung, и занизили стоимость строительного подразделения Samsung C&T в ходе слияния. По утверждению прокуратуры, такие действия были направлены на усиление контроля Ли над Samsung Electronics.

Ли также обвинялся в мошенничестве с бухгалтерским учетом на сумму $3.9 миллиарда в Samsung Biologics, биофармацевтическом подразделении Samsung, в рамках того же дела.

"Решение подтвердило законность слияния Samsung C&T и Cheil, а также бухгалтерского учета в Samsung Biologics," - заявил адвокат Ли.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



