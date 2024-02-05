Разбор Samsung Galaxy S24 Ultra показал, что в его конструкции используется титан ниже качества, чем в iPhone 15 Pro Max. Благодаря анализу, проведенному с помощью сканера XRF, выявлено, что Samsung применил титан 2 или 3 класса, в отличие от титана 5 класса в iPhone.

В ходе недавнего исследования, проведенного известным видеоблогером Заком Нельсоном с канала JerryRigEverything, было выявлено, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra содержит титан более низкого качества по сравнению с аналогичным компонентом в iPhone 15 Pro Max от Apple. В процессе детализированного анализа устройства обнаружилось, что основа его каркаса выполнена из анодированного алюминия, а для соединения титана с алюминием использовался пластиковый прослой.

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Для определения качества титана было задействовано оборудование для сканирования рентгеновской флуоресценции (XRF), примененное исследовательской компанией Moxtek. Результаты исследования показали, что в Samsung Galaxy S24 Ultra применен титан 2 или 3 класса, в то время как в iPhone 15 Pro Max используется более высококачественный титан 5 класса. Тем не менее, Galaxy S24 Ultra продемонстрировал отличные показатели прочности и надежности.

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В отчете также было отмечено, что каркас Galaxy S24 Ultra оказался чуть толще по сравнению с каркасом iPhone, что может быть попыткой Samsung скомпенсировать использование титана ниже качества за счет увеличения объема материала. Этот факт подчеркивает стремление обеих компаний к созданию качественных и долговечных продуктов, несмотря на различия в подходах к выбору материалов.