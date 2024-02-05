Мария Захарова осудила обстрел булочной в Донбассе, в результате которого погибли 28 мирных жителей, обвинив страны ЕС в поддержке терроризма за счет использования западного оружия.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила решительный протест в связи с обстрелом булочной в Лисичанске, в результате которого погибли минимум 28 гражданских лиц. Захарова подчеркнула, что в атаке использовались западные вооружения, поддерживаемые странами ЕС, что делает их соучастниками трагедии.

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Обстрел, по словам Захаровой, стал "террористическим актом", подтверждающим использование Киевом финансовой и военной поддержки от Евросоюза для увеличения числа жертв среди мирного населения. Она также предложила жителям ЕС задуматься о том, куда идут их налоги, указывая на финансирование оружия, применяемого для атак на гражданских.

В своих заявлениях Захарова выразила недовольство по поводу отсутствия международной реакции на действия Украины и обвинила киевский режим в преступлениях против человечности. Она также упомянула слова президента Путина, называющего украинскую армию "террористической организацией".

Этот инцидент вызвал огромный общественный резонанс и стал поводом для обвинений в адрес Киева и его западных союзников в поддержке терроризма. МИД России заявил о намерении информировать международные организации о случившемся и ожидает от них осуждения действий Украины.

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В память о жертвах атаки власти ЛНР объявили день траура. Обещано, что виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности.