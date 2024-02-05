После американских атак в Ираке и Сирии, направленных против объектов, поддерживаемых Ираном, Тегеран предостерег США от дальнейшей эскалации ситуации.

Отношения между США и Ираном обострились после недавних американских ударов по позициям, поддерживаемым Ираном, в Ираке и Сирии. Иранское правительство выразило решительный протест и предостерегло Вашингтон от дальнейшей эскалации ситуации.

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Атаки, осуществленные США, вызвали также недовольство со стороны иракской власти, которая обвинила США в отсутствии координации действий с Багдадом. По сообщениям, в результате американских ударов погибли как военные, так и гражданские лица.

Иранский представитель заявил, что такие действия США лишь приведут к росту напряженности и нестабильности в регионе, назвав это стратегической ошибкой администрации Байдена.

В ответ на эти события, Россия инициировала запрос на проведение специального заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить последствия американских атак в Ираке и Сирии.

Администрация США, с другой стороны, заявляет о предварительном уведомлении Багдада о планируемых атаках, однако иракское правительство опровергает эти утверждения, называя их попыткой ввести в заблуждение международное сообщество.

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Эти атаки были предприняты в ответ на нападение, поддержанное, по мнению США, Ираном, на американский военный пост в Иордании, в результате которого погибли трое американских солдат. В Вашингтоне предупреждают о возможности дальнейших действий для прекращения подобных атак и ограничения возможностей Исламской революционной гвардии.