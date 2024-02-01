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Mirakl
ASML демонстрирует возможности ИИ в создании уникальной рекламы
ASML создала уникальную рекламу, полностью основанную на возможностях ИИ, что подчеркивает потенциал технологии в изменении подходов к созданию медиаконтента.

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Компания ASML, ведущий мировой поставщик оборудования для производства микросхем, представила необычную рекламу, полностью созданную с помощью искусственного интеллекта. Этот рекламный ролик не просто демонстрирует продукцию компании, но и подчеркивает роль ИИ в медиаиндустрии и его потенциал в изменении подходов к созданию контента.

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В рекламе, созданной с использованием AI-генерируемого контента через приложения Midjourney и RunwayAI, ASML показывает, как ИИ может влиять на развитие медиаиндустрии. Примечательно, что для создания этого ролика было использовано 1963 запроса в Midjourney, которые привели к генерации 7852 изображений.


Особенно сложным оказался этап разработки, связанный с персонажем Исаака Ньютона, где необходимо было добиться множественных переходов, что является задачей высокой сложности для проектов на базе ИИ.

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Реклама отражает эволюцию технологий, особенно в области полупроводников, включая упоминание таких выдающихся личностей, как Ада Лавлейс. С помощью ИИ ASML удалось плавно перейти от прошлого к будущему, показывая развитие технологий.

#новости #asml #реклама #медиаконтент
Источник: wccftech.com
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