ASML создала уникальную рекламу, полностью основанную на возможностях ИИ, что подчеркивает потенциал технологии в изменении подходов к созданию медиаконтента.

Компания ASML, ведущий мировой поставщик оборудования для производства микросхем, представила необычную рекламу, полностью созданную с помощью искусственного интеллекта. Этот рекламный ролик не просто демонстрирует продукцию компании, но и подчеркивает роль ИИ в медиаиндустрии и его потенциал в изменении подходов к созданию контента.

реклама

В рекламе, созданной с использованием AI-генерируемого контента через приложения Midjourney и RunwayAI, ASML показывает, как ИИ может влиять на развитие медиаиндустрии. Примечательно, что для создания этого ролика было использовано 1963 запроса в Midjourney, которые привели к генерации 7852 изображений.





Особенно сложным оказался этап разработки, связанный с персонажем Исаака Ньютона, где необходимо было добиться множественных переходов, что является задачей высокой сложности для проектов на базе ИИ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Реклама отражает эволюцию технологий, особенно в области полупроводников, включая упоминание таких выдающихся личностей, как Ада Лавлейс. С помощью ИИ ASML удалось плавно перейти от прошлого к будущему, показывая развитие технологий.