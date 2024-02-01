FAA может выдать лицензию на запуск Starship уже в середине февраля, когда запланировано множество пилотируемых и непилотируемых орбитальных и космических миссий

После успешного проведения второго испытательного полета Starship IFT-2 в ноябре 2023 года, SpaceX нацелена на третий тест системы Starship уже в следующем месяце в Техасе. Второй тест не принес ущерба стартовой площадке (Starship Stage 0), что дает основания для ускорения графика следующего запуска.

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Сообщается, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может выдать лицензию на запуск Starship уже в середине февраля, в месяц, когда запланировано множество пилотируемых и непилотируемых орбитальных и космических миссий в Соединенных Штатах.

Ракета Starship, разрабатываемая SpaceX, представляет собой уникальный продукт в истории космонавтики. Эта огромная конструкция, состоящая из двух ракет, способна самостоятельно взлетать. Предыдущие испытания SpaceX в Техасе были нацелены на проверку полной конфигурации ракеты Starship, которая включает в себя как основную ракету, так и ускоритель Starship Super Heavy. Starship Super Heavy — это мощный ускоритель высотой 232 фута (примерно 70.7 метров), который используется для запуска основной ракеты Starship в космос.

Этот ускоритель предназначен для обеспечения необходимой тяги, чтобы вывести Starship на орбиту. Вместе они формируют полную систему запуска — или "полный стек", — позволяя ракете достигнуть космического пространства и выполнять различные миссии, от транспортировки грузов до пилотируемых полетов к Марсу. SpaceX также планирует использовать вторую ступень Starship для транспортировки пассажиров на Земле в будущем.

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Starship выиграла контракт на запуск космической станции Airbus в космос одним запуском, демонстрируя свои непревзойденные возможности. Тесты Starship крайне важны для выполнения многомиллиардных обязательств перед NASA, и кампания по испытаниям в 2024 году будет сосредоточена на работе с криогенным топливом в космосе.