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Mirakl
NVIDIA возвращается на китайский рынок с новым AI GPU H20
NVIDIA вновь входит на китайский рынок с AI графическим процессором H20, соответствующим местным требованиям и политикам США.

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NVIDIA начала принимать заказы на свой новейший AI графический процессор H20, разработанный с учетом требований китайского рынка. Этот шаг является частью стратегии компании по восстановлению доверия китайских клиентов после недавних ограничений, наложенных американскими политиками на экспорт некоторых продуктов в Китай.

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В 2023 году NVIDIA столкнулась с препятствиями на пути экономического роста в Китае из-за запретов США на экспорт своих AI графических процессоров H800 и A800. В ответ компания представила адаптированные модели, полностью соответствующие американским экспортным политикам, чтобы сохранить свое присутствие на китайском рынке, который играл ключевую роль в финансовом успехе NVIDIA в финансовом году 2023.

Согласно последним сообщениям, H20 AI GPU теперь доступен для заказа в Китае по цене от 12 000 до 15 000 долларов США, что делает его конкурентоспособным по сравнению с AI акселератором Huawei 910B, стоимость которого составляет около 16 000 долларов. Эта цена значительно ниже, чем у популярных H100, которые ранее продавались на китайском рынке по цене до 70 000 долларов, однако новый продукт также демонстрирует снижение производительности.

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H20 является упрощенной версией графического процессора H100, имея 96 ГБ оперативной памяти с пропускной способностью до 4,0 Тб/с, вычислительную мощность 296 ТФЛОПС и используя кристалл GH100. Несмотря на то, что H20 SXM в 6,68 раза медленнее, чем H100 SXM по показателю FP16 Tensor Core FLOPs (с учетом разреженности), он сохраняет подключение NVLINK с пропускной способностью 900 Гб/с и функционал 7-Way MIG.

#nvidia #новости #графический процессор #ai gpu h20
Источник: wccftech.com
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