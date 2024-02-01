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NVIDIA начала принимать заказы на свой новейший AI графический процессор H20, разработанный с учетом требований китайского рынка. Этот шаг является частью стратегии компании по восстановлению доверия китайских клиентов после недавних ограничений, наложенных американскими политиками на экспорт некоторых продуктов в Китай.
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В 2023 году NVIDIA столкнулась с препятствиями на пути экономического роста в Китае из-за запретов США на экспорт своих AI графических процессоров H800 и A800. В ответ компания представила адаптированные модели, полностью соответствующие американским экспортным политикам, чтобы сохранить свое присутствие на китайском рынке, который играл ключевую роль в финансовом успехе NVIDIA в финансовом году 2023.
Согласно последним сообщениям, H20 AI GPU теперь доступен для заказа в Китае по цене от 12 000 до 15 000 долларов США, что делает его конкурентоспособным по сравнению с AI акселератором Huawei 910B, стоимость которого составляет около 16 000 долларов. Эта цена значительно ниже, чем у популярных H100, которые ранее продавались на китайском рынке по цене до 70 000 долларов, однако новый продукт также демонстрирует снижение производительности.
H20 является упрощенной версией графического процессора H100, имея 96 ГБ оперативной памяти с пропускной способностью до 4,0 Тб/с, вычислительную мощность 296 ТФЛОПС и используя кристалл GH100. Несмотря на то, что H20 SXM в 6,68 раза медленнее, чем H100 SXM по показателю FP16 Tensor Core FLOPs (с учетом разреженности), он сохраняет подключение NVLINK с пропускной способностью 900 Гб/с и функционал 7-Way MIG.