Samsung готовит бюджетный вариант Galaxy Z Fold 6, что подтверждается кодовым названием Q6A, появившимся в сети

Появилась информация о том, что Samsung работает над созданием более доступной версии своего флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что новинка и ее более дорогие собратья, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, будут представлены в июле или августе текущего года. Несмотря на то что подробности о данных устройствах пока держатся в секрете, утечки указывают на то, что компания намерена внести некоторые улучшения в дизайн устройств.

реклама

Недавно в сети появилось кодовое название предполагаемой бюджетной модели - Q6A, что подтверждает ранее появившиеся слухи о ее разработке. Для сравнения, предыдущая модель Galaxy Z Fold 5 имела кодовое название Q5, а Galaxy Z Flip 5 - B5. Следовательно, Q6 и B6 относятся к новым моделям Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 соответственно, а Q6A обозначает более доступный вариант Fold 6.

Ранее Samsung отрицала слухи о разработке бюджетной версии своего складного смартфона, однако текущие утечки предоставляют основания для предположений о скором появлении на рынке более доступного складного телефона от корейского гиганта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Создание бюджетной версии складного смартфона может стать значительным шагом для Samsung, учитывая, что компания ранее не делала компромиссов в качестве своих складных устройств. Этот шаг может открыть новые возможности для потребителей и укрепить позиции Samsung на рынке складных смартфонов.