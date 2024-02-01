Во второй половине 2024 года AMD выпустит новое поколение процессоров Zen 5, включая Granite Ridge для настольных ПК, Strix Point для ноутбуков и Turin для серверов.

В ходе своего отчета за четвертый квартал 2023 года, генеральный директор AMD, доктор Лиза Су, подтвердила планы по выпуску нового поколения процессоров Zen 5. Эти продукты охватывают всю линейку - от настольных компьютеров до серверов. В частности, AMD представит Granite Ridge для настольных ПК, Strix Point для ноутбуков и Turin для серверных процессоров EPYC.

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Процессоры Zen 5 обещают стать значительным шагом вперед в архитектуре CPU, предлагая улучшенные характеристики, энергоэффективность и возможности искусственного интеллекта. Новые чипы для ноутбуков Strix Point будут оснащены архитектурой Zen 5 и усовершенствованной графикой RDNA 3.5, а также получат трехкратное улучшение производительности AI благодаря обновленному движку Ryzen AI "XDNA 2".

Для настольных ПК новинкой станут процессоры Granite Ridge, которые придут на смену чипам на основе Zen 4 и обещают значительное повышение производительности на существующих и новых платформах AM5.

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В сегменте серверов AMD представит Turin, наследника Genoa, предлагая более высокое количество ядер и расширенные возможности памяти. Процессоры EPYC пятого поколения с архитектурой Zen 5 будут предлагать до 128 ядер в стандартной версии и до 192 ядер в вариантах Zen 5C, ставя перед собой задачу прямой конкуренции с новыми семействами Intel Xeon.