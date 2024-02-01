Недовольство клиентов моделями iPhone 15 Pro и Pro Max нарастает

Новейшие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple сталкиваются с сокращением доли положительных отзывов от клиентов. Несмотря на внедрение новшеств, включая корпус из титанового сплава, ожидания пользователей не оправдались. Анализ, основанный на более чем 700 тысячах пользовательских отзывов на Google, показал растущее число недовольных покупателей моделей «Pro» последнего поколения.

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Сравнение показывает, что iPhone 15 Pro и Pro Max уступают по уровню удовлетворенности стандартным версиям. По данным PerfectRec, у iPhone 15 Pro самый низкий показатель удовлетворенности среди всех предшествующих премиум-моделей iPhone, с падением доли пятизвездочных оценок с 72% до 68% с октября 2023 года.

Основные жалобы касались слабой автономности батареи и выступающих задних камер, усложняющих использование устройства на ровных поверхностях. Также пользователи указывали на отсутствие значительных улучшений по сравнению с iPhone 14 Pro и Max, несмотря на предполагаемые эксклюзивные обновления в новых моделях.

Снижение удовлетворенности затронуло не только iPhone 15 Pro, но и другие модели линейки с декабря. Самое большое падение отмечено у iPhone 15 Plus, который обычно получает наилучшие отзывы. Статистически значимое уменьшение доли позитивных оценок коснулось всех версий iPhone 15.

В то же время, покупатели iPhone 15 и 15 Plus оказались более довольны своим выбором, чем владельцы более дорогих Pro и Pro Max. Пятизвездочные рейтинги этих моделей в январе 2024 года составили 78% и 73,5% соответственно, что выше, чем у премиальных аналогов.

Впрочем, будущие обновления ПО от Apple могут улучшить ситуацию, хотя изменения потребуют времени и могут не заинтересовать всех пользователей.

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