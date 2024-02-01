Hideo Kojima анонсировал новый проект под названием Physint, который будет эксклюзивом для PlayStation и представляет собой стелс-экшен.

Легендарный разработчик видеоигр Hideo Kojima анонсировал свою последнюю разработку - игру под названием Physint. Это новое творение обещает переосмыслить жанр стелс-экшена, привнеся в него уникальные элементы, которые стирают привычные границы между играми и кинематографом. Это объявление состоялось на мероприятии Sony State of Play и дополнительно подчеркнуто местом проведения - киностудией Columbia Pictures, что намекает на глубокое переплетение игры с кинематографическими традициями.

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Kojima поделился, что Physint представляет собой полностью новую интеллектуальную собственность, задуманную как шпионский экшен нового поколения. Начало работы над проектом запланировано после завершения Death Stranding 2. По словам Kojima, в основу проекта лягут последние технологические достижения и международные таланты. Игра будет сочетать в себе интерактивность с кинематографичностью, включая сюжет, визуальный стиль, актерский состав, моду и музыку.

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Будучи эксклюзивом для PlayStation, Physint станет новой вехой в карьере Kojima, которая в 2024 году отметит свое 40-летие. Разработчик выразил уверенность, что данный проект станет вершиной его творческого пути, успешно объединив элементы игр и кинематографа в одном продукте.