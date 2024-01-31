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Mirakl
Apple ARM и Intel Nova Lake станут первыми 2-нм чипами, производимыми на TSMC
В ближайшие годы Apple и Intel вступят в новую эпоху вычислительной технологии, благодаря разработке и внедрению 2-нанометровых процессоров в партнерстве с TSMC

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Apple и Intel будут первопроходцами в использовании новейших 2-нанометровых чипов от TSMC, с ожиданием запуска производства этих передовых и энергоэффективных процессоров уже в 2025 году.

По предварительным данным, Apple может стать первой компанией, представившей устройство с таким процессором. Возникает интрига: станет ли это новый iPhone 17 Pro или же Mac с обновленным чипом серии M, ведь именно эти устройства могут первыми получить преимущество новой технологии. Со стороны Intel ожидается, что компания начнет использовать 2-нанометровый процесс TSMC для своих чипов начиная с 2026 года.

Процессоры Nova Lake от Intel, как предвидится, будут объединять в себе 16 производительных и 32 эффективных ядра, а добавление четырех дополнительных ядер в состав SoC даст в общей сложности 52 ядра. Ближайшие годы покажут, сможет ли Intel сравниться с TSMC в гонке за лидерство в производстве чипов, особенно учитывая, что TSMC амбициозно планирует выпуск чипов с еще более мелким 1.5-нанометровым процессом на своем новом заводе в Магдебурге.

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Согласно предыдущим планам, Intel 20A (2 нм) и Intel 18A (1.8 нм) должны быть готовы к массовому производству уже в 2024 году, причем последний обещает повысить эффективность использования энергии более чем на 25% по сравнению с третьим поколением чипов Intel.

#новости #apple #intel nova lake
Источник: notebookcheck.net
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