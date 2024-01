Ожидается, что новая презентация PlayStation State of Play пройдет в конце января, где могут быть представлены новости о нескольких ожидаемых играх, включая VR-версию Metro и геймплей Concord.

Sony готовит новую презентацию PlayStation State of Play, которая, по предварительным данным, может состояться уже на следующей неделе, приблизительно 31 января. В рамках этого события планируется представить несколько ожидаемых игровых новинок.

В частности, зрители могут увидеть обновления по таким играм, как Rise of the Ronin, Final Fantasy VII Rebirth и Death Stranding 2. Также предполагается, что будет показан ремастер Sonic Generations, ремейк Silent Hill 2 и переиздание Until Dawn для PS5 и ПК. Кроме того, анонсируется новая часть в серии Metro, возможно, в VR-формате под названием Metro Awakening VR.

Инсайдеры, в том числе известный Nate the Hate, подтверждают, что презентация State of Play на этой неделе выглядит все более вероятной.

Особое внимание будет уделено многопользовательскому FPS Concord для PS5 и ПК. Ожидается, что во время презентации будут показаны геймплей и персонажи игры, а также упомянуто вдохновение от вселенной Marvel's Guardians of the Galaxy.

Презентация PlayStation State of Play является долгожданным событием для фанатов игровой индустрии, поскольку она обещает много интересных анонсов и обновлений о популярных играх.