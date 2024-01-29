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Иранские официальные лица отрицают причастность Тегерана к недавнему нападению на американский военный объект в Иордании. В результате дронового удара погибли три американских военнослужащих. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Нассер Канаани подчеркнул, что иранское правительство не имеет отношения к этой атаке.
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Канаани указал, что вооруженные группы в регионе действуют самостоятельно и принимают решения исходя из своих убеждений. Он также добавил, что эти группы не подчиняются приказам Ирана.
Воскресная атака на американский объект в Иордании вызвала значительные потери. Помимо трех погибших, более 30 военнослужащих получили ранения. Нападение произошло вблизи границы с Сирией.
Президент США Джо Байден обвинил в инциденте радикальные группировки, поддерживаемые Ираном. Он заявил о намерении ответить на этот акт.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка Исламский сопротивления в Ираке. Это последовало за выражением солидарности с Палестиной со стороны шиитских групп в регионе.
События в Иордании стали частью увеличивающегося напряжения в регионе. Ранее Великобритания и США начали военные действия в Йемене. Американская авиация также нанесла удары по позициям в Ираке.