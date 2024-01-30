Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о растущем интересе стран к отказу от использования доллара из-за попыток США конфисковать российские активы и санкций против России.

В ответ на американские санкции и попытки конфискации российских активов, ряд стран начинают задумываться об отказе от использования доллара США в международных расчетах. По словам российского посла в США Анатолия Антонова, такие шаги Вашингтона подрывают доверие к доллару как к глобальной резервной валюте.

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На пресс-конференции в Вашингтоне Антонов отметил, что действия США, направленные на конфискацию российских активов, нарушают международное право и здравый смысл. Эти действия, по его словам, уже привели к ухудшению двусторонних отношений между Россией и США.

Антонов подчеркнул, что текущая политика США заставляет многие страны серьезно рассмотреть вопрос об отказе от доллара и переходе к более мультиполярной мировой финансовой системе.

Санкции Запада против России, включая замораживание активов Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов, вызвали обеспокоенность в отношении стабильности финансовой системы. В Евросоюзе рассматривают возможность введения специального налога на эти средства вместо их прямой конфискации, опасаясь последствий для экономической стабильности региона.

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Действия США также привели к тому, что они призывают другие страны конфисковать замороженные российские активы. Этот вопрос, как ожидается, будет обсуждаться на предстоящем саммите G7.