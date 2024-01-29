Французские фермеры планируют блокировку Парижа и его пригородов в понедельник, чтобы продемонстрировать важность своей деятельности и выразить недовольство действиями правительства

Французские фермерские организации и профсоюзы объявили о намерении заблокировать автомагистрали в сторону Парижа начиная с понедельника, объявив об "осаде" города. Целью акции является показать жителям столицы, что жизнь без поддержки фермеров невозможна.

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Как сообщает Le Figaro, ситуация накалилась после того, как меры, предложенные французским премьер-министром Габриэлем Атталем, были признаны недостаточными. Фермеры Франции приняли решение усилить свои акции протеста, включая блокировку не только столицы, но и пригородов Парижа, в частности района Пети-Куронн.

Семь точек блокировки планируется устроить на автомагистралях A1, A4, A5, A6, A12, A13 и A15. Максим Бюизар, секретарь профсоюза молодых фермеров, выразил в эфире Sud Radio намерения участников акции: "Цель заключается в том, чтобы не допустить въезд грузовиков в столицу, чтобы ни один продукт не попал в Париж. Мы хотим показать парижанам, что им нужны фермеры для жизни."

В субботу вечером колонны медленно двигались в сторону Парижа. Напоминая о значимости блокировки, Карин Дюк, со-президент фермерской координации Ло-э-Гаронн, упомянула в интервью для franceinfo, что блокировка Рюньи, главного рынка Парижа, привлечет внимание всего мира.

Профсоюзы обеспечат участникам акции бензин и продовольствие и организуют всю логистику. Для тех, кто не имеет тракторов, предоставят автобусы.

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В Парижской мэрии отмечают, что они не в курсе о планируемой блокировке. В ответ на запрос мэрия сообщила, что "ничего не знает" и перенаправила вопрос в полицейское управление. Мод Брежон, депутат от департамента О-де-Сен, заверила на franceinfo, что власти постараются избежать блокировки Парижа, предпочитая диалог.