Проект Илона Маска оштрафован за хранение опасных материалов без соответствующих протоколов

Проект Neuralink, созданный известным предпринимателем Илоном Маском, столкнулся с негативными последствиями в виде штрафа за несоблюдение норм и правил хранения опасных материалов. Инцидент произошел после тщательной проверки Управления по транспорту США (DOT).

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Согласно документам, полученным Reuters, инспекторы DOT обнаружили нарушения в хранении опасных химических соединений, включая жидкий ксилол, во время проверки объектов Neuralink в Техасе и Калифорнии в феврале 2023 года. Жидкий ксилол, помимо своей воспламеняемости, имеет серьезные побочные эффекты, включая головные боли, головокружение, замешательство, а также потерю координации движений, что в некоторых случаях может привести к смерти, согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний США.

Из-за обнаруженных нарушений на Neuralink была наложена штрафная санкция в размере $2,480. Также было обнаружено, что компания не соблюдала обязательные требования по регистрации как перевозчика опасных материалов, что противоречит действующим нормативам.

Это расследование было начато после того, как Reuters сообщила о жалобах внутри Neuralink на спешные и неконтролируемые эксперименты над животными. Исследования с использованием животных вызвали не только этические вопросы, но и ненужные страдания и смерть около 1 500 животных, включая овец, свиней и обезьян, в попытке разработать импланты в мозге, предназначенные для преодоления паралича у людей.

Важно отметить, что в сентябре 2023 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (US FDA) разрешило Neuralink провести первые человеческие испытания. Компания амбициозно планирует предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой исключительно с помощью мыслей.

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Несмотря на данный инцидент, в июне 2023 года в ходе частных торгов Neuralink была оценена на сумму около $5 миллиардов долларов, что существенно превышает оценку в $2 миллиарда долларов, которую компания имела в 2021 году.