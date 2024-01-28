Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Reuters: На проект Neuralink наложен штраф за хранение опасных веществ
Проект Илона Маска оштрафован за хранение опасных материалов без соответствующих протоколов

реклама

Проект Neuralink, созданный известным предпринимателем Илоном Маском, столкнулся с негативными последствиями в виде штрафа за несоблюдение норм и правил хранения опасных материалов. Инцидент произошел после тщательной проверки Управления по транспорту США (DOT).

реклама

Согласно документам, полученным Reuters, инспекторы DOT обнаружили нарушения в хранении опасных химических соединений, включая жидкий ксилол, во время проверки объектов Neuralink в Техасе и Калифорнии в феврале 2023 года. Жидкий ксилол, помимо своей воспламеняемости, имеет серьезные побочные эффекты, включая головные боли, головокружение, замешательство, а также потерю координации движений, что в некоторых случаях может привести к смерти, согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний США.

Из-за обнаруженных нарушений на Neuralink была наложена штрафная санкция в размере $2,480. Также было обнаружено, что компания не соблюдала обязательные требования по регистрации как перевозчика опасных материалов, что противоречит действующим нормативам.

Это расследование было начато после того, как Reuters сообщила о жалобах внутри Neuralink на спешные и неконтролируемые эксперименты над животными. Исследования с использованием животных вызвали не только этические вопросы, но и ненужные страдания и смерть около 1 500 животных, включая овец, свиней и обезьян, в попытке разработать импланты в мозге, предназначенные для преодоления паралича у людей.

Важно отметить, что в сентябре 2023 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (US FDA) разрешило Neuralink провести первые человеческие испытания. Компания амбициозно планирует предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой исключительно с помощью мыслей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на данный инцидент, в июне 2023 года в ходе частных торгов Neuralink была оценена на сумму около $5 миллиардов долларов, что существенно превышает оценку в $2 миллиарда долларов, которую компания имела в 2021 году.

#новости #илон маск #штраф #опасные вещества
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
6
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
14
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
21
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
2
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
Китайские вездеходы в зоне СВО оснастили генераторами дыма и защитными "Мангалами" против дронов
+
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Во время полёта разведывательный вертолёт Nasa Ingenuity потерял на сутки связь с марсоходом
+
Военкоры показали «кладбище танков» ВСУ в Запорожской области и выгоревший дотла Challenger 2
+
GTA 5 по-прежнему пользуется огромным успехом в Австралии и Новой Зеландии
+
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
США планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании
+
Шойгу подвёл итоги 2023 года по наращиванию военного производства и поставил новые задачи ОПК
2
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 551.23 WHQL
1

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
160
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
29
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
16
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
1
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
6
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
11
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+

Сейчас обсуждают

Олег Лебовски
20:07
Дональд Туск проводит более жёсткую политику по отношению к своим политическим оппонентам
Александр Еремеев
20:06
Всем привет! Отсутствие разгона на H610 - это шляпа. Всё зависит от процессора. У меня i9-12900KF ES2. Разгоняется простым выставлением множителя 50 до 5Ghz. По возился с настройками, и 9800+ попугаев...
ASRock разрешит разгон заблокированных процессоров Intel Alder Lake на платах H670, B660 и H610
Андрей Терурецки
19:53
Опередил ))
Apple открывает NFC-чип iPhone для сторонних приложений в ЕС альтернативных платежей
Jo-Jo
19:53
Всё правильно. Москвич за 3 лимона, вот верх совершенства, берем только его!
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
daem0ns
19:49
дурачёк, ты пошто до сих пор не на могилизации?? а ну геть, кастрюлеголовый LOL
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
daem0ns
19:48
ничего не выйдет.. древние укры владели секретными технологиями и телекинезом, а нынешние скакуасы всё полимеры просрали, и теперь могут только на мандане скакать LOL
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
deema35
19:42
версия танка Т-32 — Т-832. Она была создана в сотрудничестве с кинофраншизой “Терминатор-2” А каким боком там Терминатор-2?
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
daem0ns
19:32
....проехать на одном заряде до 160 километров.... Как тебе такое Илон Муск ???? оказывается, в пиндостане танки ездили на батарейках!!!!! каждый день "пейсателей" всё больше, а качество "пейсания"...
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
22870
19:28
> До сих пор закон об авторском праве ни разу не использовался для уничтожения моделей искусственного интеллекта, но OpenAI не стоит обольщаться на этот счет. А если посмотреть чуть шире? Уничтожение ...
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
Игорь Глущенко
19:24
КАКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ,АВТОР,ЧТО ЗА БРЕД...?
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем