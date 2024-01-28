Fossil прекращает разработку и выпуск умных часов, сосредотачиваясь на традиционных наручных часах.

Fossil, известная своими умными часами на платформе Wear OS, объявила о прекращении их разработки и производства. Компания собирается сосредоточиться на выпуске традиционных наручных часов. Это решение ознаменовало конец эпохи для Fossil в сегменте умных часов, где она была одним из ведущих игроков на рынке.

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По словам аналитиков из The Verge, уход Fossil из рынка умных часов, вероятно, создаст заметный пробел в линейке устройств Wear OS. Это может повлиять на общее разнообразие и доступность умных часов для потребителей, использующих эту платформу.

Gen 6, выпущенная в 2021 году, станет последней моделью умных часов Fossil. Ранее предполагалось, что компания анонсирует новую модель Gen 7 на платформе Qualcomm Snapdragon W5 Plus, но эти планы так и не были реализованы. Отсутствие Fossil на выставке CES также стало индикатором изменения фокуса компании.

Несмотря на свой уход с рынка умных часов, Fossil планирует обеспечивать поддержку модели Gen 6 в ближайшие годы. Это должно обеспечить продолжение работы устройства для текущих пользователей.

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Тем временем, потребители, заинтересованные в приобретении новых умных часов, по-прежнему имеют широкий выбор на рынке. Среди рекомендованных моделей находятся Apple Watch Series 9, Garmin Venu Sq 2 и Samsung Galaxy Watch 6, которые продолжают предлагать современные функции и технологии в сфере носимой электроники.