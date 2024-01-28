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Nintendo планирует обновление своей популярной консоли Switch. Новая модель, ожидаемая в этом году, будет оснащена 8-дюймовым экраном. Это на дюйм больше, чем у нынешней 7-дюймовой модели. Аналитик Хироши Хаясе первым сообщил об этом изменении.
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По данным Bloomberg, запуск новой версии Switch может значительно увеличить продажи консоли в 2024 году. За прошедшие семь лет с момента запуска оригинальной модели Nintendo продала более 132 миллионов единиц Switch. Текущая модель постепенно уступает место новой разработке.
Sharp, известный производитель ЖК-панелей, в прошлом году анонсировал начало поставок экранов для нового поколения игровых консолей. Учитывая предыдущее сотрудничество Sharp и Nintendo в производстве Switch во время пандемии, предполагается, что Sharp будет основным поставщиком экранов для обновленной версии Switch.
Это обновление может стать значительным шагом для Nintendo в укреплении своих позиций на рынке игровых консолей, учитывая растущий спрос на более крупные и качественные экраны среди геймеров.