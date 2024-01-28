До сих пор не было зафиксировано прямого использования генеративного ИИ северокорейскими хакерами для атак. Однако, они активно применяют современные модели ИИ для планирования и подготовки.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) обнаружила, что северокорейские хакеры используют генеративный искусственный интеллект (ИИ) для поиска целей и технологий для хакерских операций. По информации агентства новостей Yonhap, хакеры пока не применяли ИИ для непосредственного проведения кибератак, а скорее для планирования.

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До сих пор не было зафиксировано прямого использования генеративного ИИ северокорейскими хакерами для атак. Однако они активно применяют современные модели ИИ для планирования и подготовки. В ответ на это, Южная Корея намерена усилить наблюдение за попытками Северной Кореи использовать ИИ в киберпреступлениях.

Разведывательная служба Южной Кореи также выразила опасения, что северокорейские хакеры могут использовать ИИ для создания фейковых новостей и дипфейков, влияющих на выборы в Южной Корее и США. Есть также беспокойство о том, что ИИ может помочь улучшить фишинговые кампании, включая клонирование голоса.

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По мнению британской разведки, генеративный ИИ в ближайшие два года станет ключевым инструментом для киберпреступников и государственно-спонсируемых хакеров. В докладе Национального центра кибербезопасности Великобритании отмечается, что различные уровни киберугроз уже используют ИИ для своих целей.