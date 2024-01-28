Xiaomi готовится к выпуску своего нового флагманского смартфона Mix Fold 4, который обещает стать легким, прочным и водонепроницаемым устройством с обновленным шарниром.

Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Mix Fold 4, который обещает стать настоящей инновацией в мире складных устройств. Самым ярким нововведением станет обновленный шарнир, который придает смартфону не только большую прочность, но и легкость. Этот шарнир позволит смартфону оставаться стабильным в полуоткрытом состоянии, что делает его идеальным инструментом для съемки стабилизированных фото и видео.

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Но это еще не все. Mix Fold 4 будет легче своего предшественника, Mix Fold 3, что сделает его более удобным для повседневного использования.

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Кроме того, утечка информации указывает на возможность водонепроницаемости смартфона, что означает, что он сможет справляться с непредвиденными погодными условиями. Xiaomi Mix Fold 4 обещает стать одним из самых ожидаемых устройств 2024 года.