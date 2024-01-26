Apple возглавила список самых продаваемых смартфонов в Китае, опередив Samsung и Huawei благодаря скидкам и акциям на iPhone, а также инновациям в моделях iPhone 14 и 15.

Apple достигла значительного успеха в Китае, обойдя Samsung и Huawei по продажам iPhone. Согласно данным Counterpoint, компания заняла первое место по глобальным продажам смартфонов в 2023 году, причём особенно высокие результаты показала на китайском рынке. По информации от IDC, iPhone впервые возглавил список самых продаваемых смартфонов в Китае с долей рынка 17,3% в 2023 году.

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Успех Apple в Китае частично обусловлен серией скидок и акций на iPhone, что помогло стимулировать спрос на фоне возрождающейся конкуренции от Huawei. Huawei также усиливает свои позиции на рынке, вводя в оборот новый чип Kirin и увеличивая спрос на свои продукты, например, на Mate 60.

Apple впервые заняла первое место на рынке Китая, что является значительным достижением для компании. iPhone стал самым популярным смартфоном в регионе, и, если Apple продолжит использовать свои маркетинговые стратегии, 2024 год может принести ей аналогичные успехи.

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Apple внесла множество инноваций в линейку iPhone 14 и 15, включая USB-C и Dynamic Island в моделях, не относящихся к Pro. Однако 2024 год только начался, и конкуренция на китайском рынке остаётся высокой, особенно со стороны Huawei и Samsung.