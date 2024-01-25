Samsung расширяет свою программу самостоятельного ремонта, добавляя более 50 устройств, включая смартфоны, планшеты, телевизоры и саундбары

Samsung активно работает над продлением срока службы своих устройств и улучшением экологической ситуации, расширяя программу самостоятельного ремонта. Благодаря этому пользователи получают возможность самостоятельно ремонтировать свои устройства, включая смартфоны, планшеты, телевизоры и даже саундбары. Это позволяет снизить количество электронных отходов и продлить срок службы устройств.

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В рамках последнего обновления программы к списку совместимых устройств добавлено около 50 моделей Samsung. Среди них находятся такие модели, как Galaxy S20, S21, S22, S23, S23 FE, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. В настоящее время версии Fan Edition не поддерживаются, но это может измениться в ближайшие недели.

Samsung предлагает различные варианты ремонта: на дому, по почте и в сервисных центрах. Все работы выполняются сертифицированными специалистами компании, используются оригинальные запчасти, а услуги охватывают как устройства на гарантии, так и без гарантии.

Кроме того, Samsung планирует обеспечить доступность сервисных центров и мест послепродажного обслуживания в радиусе 4 часов езды для 99,99% потребителей в США. Если же ближайший сервисный центр находится дальше, пользователи смогут вызвать техника на дом.

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